Vietējie likumsargi jau vairākus mēnešus zinājuši par Latvijas pilsoņa Alekseja Haļavina iespējamo saistību ar Krievijas "ēnu floti", kas piegādā agresorvalsts naftu pircējiem, gataviem par to maksāt vairāk nekā sankciju noteiktos cenas griestus, liecina "Delfi Bizness" rīcībā esošā informācija. Tomēr Valsts drošības dienests (VDD), kas izmeklē sankciju pārkāpumus, kriminālprocesu atteicās sākt vairāk nekā vienu reizi.

Ko pārmet Haļavinam?

Izdevums "The Insider" otrdien, 24. septembrī, vēstīja, ka divi ar Haļavinu saistīti, Dubaijā reģistrēti uzņēmumi pirkuši naftu no Krievijas korporācijas "Surgutneftegaz" par cenu, kas pārsniedz sankciju noteiktos ierobežojumus (60 ASV dolāri par barelu). Tas "Surgutneftegaz" 2023. un 2024. gadā ir atnesis papildu ieņēmumus 1,4 miljardu ASV dolāru apmērā, izpētījis "The Insider".