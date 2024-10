Lai gan pēdējā laikā uzmanības centrā biežāk ir Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" attīstības plāni, arī pēc apgrozījuma otra lielākā lidsabiedrība Latvijā "Smartlynx" no tās neatpaliek, nākamajā sagaidot peļņas rekordu. Intervijā "Delfi Bizness" Edvins Demeņus, kurš "Smartlynx" izpilddirektora amatā stājās šī gada februārī, stāsta par nozares atgūšanos pēc pandēmijas, kāpēc " Boeing " problēmas viņa vadīto uzņēmumu ietekmējušas pozitīvi, kā arī atklāj nākotnes plānus, tostarp iespējamo sadarbību ar "airBaltic".

"Smartlynx" ir privāta aviokompānija, kura pamatā piedāvā lidmašīnu pilna servisa nomas pakalpojumus (saīsinājumā sauktus par ACMI, nodrošinot citām aviokompānijām lidmašīnas kopā ar to apkalpi un visiem nepieciešamajiem uzturēšanas un apdrošināšanas pakalpojumiem. Uzņēmums piedāvā arī čarterlidojumus un kravu pārvadāšanas pakalpojumus. Tradicionālus pasažieru aviopārvadājumus, pārdodot biļetes uz regulāriem reisiem, "Smartlynx" gan neveic.

Šogad aviokompānijai nomā, izmantojot operatīvo līzingu, būs vairāk nekā 70 lidmašīnu, no kurām dažas vēl tiks piegādātas līdz gada beigām.