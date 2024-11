Šobrīd ir izskanējušas aplēses par to, cik vidēji gadā izmaksās viena ātrgaitas dzelzceļa līnijas kilometra uzturēšana un atjaunošana. Turklāt ir zināms, ka infrastruktūras uzturēšanai, līdz to sāks ekspluatēt jeb ar to varētu sākt pelnīt, būs nepieciešams finansējums no valsts budžeta.