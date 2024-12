TOP 100 straujāk augošo uzņēmumu kopējais apgrozījums kopš 2021. gada audzis teju astoņas reizes, bet darbinieku skaits dubultojies. " Lursoft IT" izpētījis, kuri uzņēmumi pēdējo trīs gadu laikā uzrādījuši straujāko izaugsmi.

Laika posmā no 2021. gada līdz 2023. gadam tas strādājis ar peļņu;

"Lursoft IT" pētījuma dati rāda, ka TOP 100 straujāk augošie Latvijas uzņēmumi 2023. gadā kopā apgrozījuši 698,98 miljonus eiro, pēc nodokļu nomaksas gūstot 124,05 miljonu eiro peļņu.

Šajos uzņēmumos aizvadītajā gadā kopā nodarbināti 2144 darbinieki. Trīs uzņēmumos darbinieku skaits 2023. gadā pārsniedza 100 strādājošos. Līderis to vidū ir straujāk augošo uzņēmumu saraksta 75. pozīcijā esošais SIA "Innovative Travel Solutions", kas ar darba vietām 2023. gadā nodrošināja 311 darbiniekus.

"Lursoft IT" dati atklāj, ka 2021. gadā minētais uzņēmums apgrozīja 1,51 miljonus eiro, 2022. gadā rādītājs pieauga līdz 3,13 miljoniem eiro, bet pērn SIA "Geo Consultants" apgrozījums sasniedza jau 16,53 miljonus eiro. Uzņēmums norādījis, ka 2023. gada apgrozījuma pieaugumu ietekmēja sniegtie būvniecības pakalpojumi.

Runājot par būvniecības nozari, tā TOP 100 straujāk augošo uzņēmumu sarakstā pārstāvēta ar 13 komersantiem, no kuriem visstraujākais apgrozījuma pieaugums kopš 2021. gada reģistrēts SIA "BT power" no Limbažu novada. "Lursoft IT" pētījuma dati rāda, ka saules enerģijas parku būvnieka SIA "BT power" apgrozījums kopš 2021. gada pieaudzis vairāk nekā 32 reizes, pērn rādītājam sasniedzot 8,62 milj. EUR. Pēc nodokļu nomaksas būvniecības nozarē strādājošais uzņēmums pagājušajā gadā guvis 1,93 milj. EUR peļņu. Uzņēmuma izaugsmi veicinājis pieaugošais pasūtījumu apjoms. Jānorāda, ka TOP 100 sarakstā iekļuvušo būvniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums kopš 2021. gada pieaudzis par 629,60%, pērn tam sasniedzot 70,24 milj. EUR. Sarakstā iekļuvušās būvniecības firmas pērn ar darba vietām nodrošinājušas 371 darbinieku.