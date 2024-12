Tiesa, šis tops, tāpat kā ekonomikas lielie rādītāji, apliecina, ka Lietuva ir jaunais Baltijas tīģeris. Starp 30 Baltijas vērtīgākajiem uzņēmumiem 11 ir reģistrēti Lietuvā, un to vērtība veido teju pusi no "Top 30" uzņēmumu kopējās vērtības. No šī gada topa jaunpienācējiem četri uzņēmumi ir no Lietuvas un viens no Igaunijas, kas arī norāda uz Lietuvas dominanci un augstāku konkurētspēju Baltijas reģionā, piebilst investīciju bankas "Prudentia" asociētais direktors Aleksandrs Sverdlovs.