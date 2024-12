Paredzēts, ka maršrutā Tallina-Rīga-Viļņa kompānijas "Elron" vilciens no Tallinas izbrauks plkst.10.25, bet Valgā ieradīsies plkst.13.54. Valgā pasažierim jāpārsēžas "Vivi" vilcienā, kas izbrauc plkst.14.11 un Rīgā ierodas plkst.16.37. Pēc tam Lietuvas "LTG Link" no Rīgas izbrauks plkst.16.55 un galapunktā – Viļņā – ieradīsies plkst.21.03.

No Viļņas vilciens izbrauks plkst.7.05 un Rīgā ieradīsies plkst.11.04. No Rīgas vilciens izbrauks plkst.11.16 un Valgā ieradīsies plkst.13.51. Savukārt no Valgas vilciens izbrauks plkst.14.10 un ieradīsies Tallinā plkst.17.34.