Novembra beigās Lietuvā avarēja lidmašīna, kas veda loģistikas kompānijas DHL kravu. Kā viens no avārijas iemesliem tika minēta sabotāža, un, lai gan tas līdz šim nav apstiprinājies, šis fakts daudziem lika aizdomāties par sūtījumu drošību. Tāpēc pirmssvētku laikā, kad to apjoms krietni audzis, "Delfi Bizness" interesējās, cik lielā mērā sūtījumu uzņēmumos ir iespējams kontrolēt paciņu saturu, lai kāds to nevarētu izmantot ļaunprātīgiem mērķiem.