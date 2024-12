Vadošā Baltijas mediju grupa AS "Ekspress Grupp" ar sava meitasuzņēmuma, Lietuvas kompānija "Delfi", starpniecību iegādājusies "EBIT" un "HR Week" konferenču biznesu, kas organizē pasākumus Lietuvā un Latvijā, liecina uzņēmuma paziņojums.

Uzņēmums iegādājies 100% UAB "Kenton Baltic" no to radītājiem un īpašniekiem Daiņa Baltrušaita un Artūra Laučus. Turpmāk šīs konferences gan Latvijā, gan Lietuvā organizēs Lietuvas "Delfi".

"Šī iegāde atbilst mūsu stratēģiskajam redzējumam paplašināt mūsu digitālo jomu un radīt jaunas ieņēmumu plūsmas," norāda AS "Ekspress Grupp" izpilddirektore Mari-Līsa Rītsalu. "Konferenču bizness papildina mūsu esošās mediju darbības jomas un ļauj mums sniegt papildu vērtību mūsu biznesa auditorijai, izmantojot augstas kvalitātes tiešraides pasākumus un saturu."

"Kaut arī galvenokārt esam pazīstami kā ziņu portāls, mēs cenšamies dažādot savu darbību un meklēt jaunas jomas attīstībai. Mums ir viens no straujāk augošajiem televīzijas kanāliem – Delfi TV. Mums izdevies attīstīt arī inovāciju un progresīva satura festivālu "Login", kas katru gadu piesaista lielu skaitu dalībnieku ne tikai no Lietuvas, bet arī no ārvalstīm. Tagad mēs vēlāmies pāriet uz citiem pasākumu formātiem, piedāvājot pasākumus, kas vērsti uz konkrētām tēmām un biznesa auditoriju. Tāpēc konferenču satura attīstība ir stratēģisks un racionāls lēmums," saka "Delfi" izpilddirektors Vītauts Benokraitis.