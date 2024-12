AS "Latvenergo" piesaistījusi aizņēmumu no Ziemeļu Investīciju bankas par summu 230 miljoni eiro ar 15 gadu atmaksas termiņu, liecina uzņēmuma paziņojums "Nasdaq Riga".

AS "Latvenergo" aizņemtā kapitāla piesaisti veic regulāri, lai savlaicīgi nodrošinātu kapitālieguldījumu finansēšanai nepieciešamos līdzekļus. Iepriekšējā aizdevumu piesaiste notika 2022.gada nogalē, piesaistot komercbanku aizdevumus par kopējo summu 200 miljonu eiro apmērā. Kopš 2012. gada AS "Latvenergo" veic arī obligāciju emisijas, no kurām pēdējā tika realizēta 2023. gada februārī.