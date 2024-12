Māris Būmanis : "Tas ir tas stāsts, cik liela ir tā ambīcija uzņēmējiem. Sākumā nepieciešams uzsākt savu biznesu, tad uzkrāt kapitālu un iet šajā attīstībā, un ticēt tam, ko tu dari. Nu, šobrīd brīžiem ir tādi uzņēmēji, kas grib vienā gadā visu, bet to nevar godīgiem līdzekļiem reizēm izdarīt. Tie veiksmes stāsti ir tikai daži procenti no visa.

Ar likumiem mums viss ir kārtībā. Jautājums: kā mēs paši šos likumus ievērojam? Es par to aizdomājos, mēs jau visi esam viens otra spogulis. Labi, ka "Latvijas Finierim" ir izdevies, mēs laikam esam tas veiksmes stāsts, bet mēs varbūt esam arī rādījuši kādam piemēru, kā tas bija jādara. Un arī kāds cits, mācoties no mūsu piemēra, ir gājis to pašu ceļu, varbūt nav tāds kā mēs, bet ir bijis veiksmīgs, jo mēs par to arī stāstām un rādām – mēs ejam skolās, lasām lekcijas... Ja kādam ir noderējusi mūsu pieredze, tad tas arī ir ļoti labi."