Ziemassvētki ir laiks, kad cilvēku iepirkšanās paradumi mainās – daudzi steidz iegādāties pēdējās dāvanas, bet citi vēlas izbaudīt mieru vai sēž pie svētku galda kopā ar ģimeni vai draugiem. Arī veikali svētku dienās ieviesuši izmaiņas, tādēļ "Delfi Bizness" apkopoja informāciju, kā tie strādās Ziemassvētkos.

Veikalu tīkli

Tuvojoties gadumijas noslēgumam, svētku dienās, 24., 25., un 31. decembrī "Maxima" veikalos visā Latvijā būs izmaiņas darba laikā, stāsta uzņēmuma pārstāve Liene Dupate-Ugule. Vairums veikalu 24. decembrī un 31. decembrī strādās saīsinātu darba laiku no plkst.8 līdz plkst.20, savukārt 25. decembrī lielākā daļa veikalu darbu sāks no plkst.11.

1. janvārī visi "Maxima" veikali būs slēgti.

"Lidl" veikalu darba laiki Ziemassvētku dienās būs saīsināti, informē uzņēmumā. 24. decembrī veikali strādās līdz plkst.19, bet pārējās Ziemassvētku dienās, kā ierasts, līdz plkst.22.

31. decembrī "Lidl" veikali strādās līdz plkst.20, bet 1. janvārī visi veikali būs slēgti.

Lielākā daļa veikalu "top" 24. decembrī strādās no plkst.8 līdz plkst.20, bet daļai būs cits darba laiks. 25. decembrī vairums veikalu strādās no plkst.11 līdz plkst.22, bet 26. decembrī visi veikali darbosies, kā ierasts, no plkst.8 līdz plkst.22

Veikalu tīklā "Elvi" izmaiņas svētkos netiek noteiktas centralizēti, tālab arī šogad gada nogalē un 1. janvārī katrs veikala īpašnieks pats lems par savas tirdzniecības vietas darba laiku, stāsta uzņēmuma pārstāve Vineta Grigāne-Drande.

Centralizēti informācija par zīmola veikalu darba laikiem netiek apkopota – darba laika izmaiņas pircēji var uzzināt pie tirdzniecības vietām vai zvanot uz konkrēto veikalu pa veikalu tīkla mājaslapā norādīto veikala tālruņa numuru. Vairums veikalu būs atvērti katru dienu, taču svētkos darba stundas būs saīsinātas. Tā kā "Elvi" atrodas ļoti dažādās Latvijas vietās, veikalu īpašnieki šī lēmuma pieņemšanā ņem vērā gan iespējamo apmeklētāju plūsmu, gan darbinieku vēlmes, gan vietējās kultūras norises svētku laikā, sacīja Grigāne-Drande.

Savukārt vairums "Rimi" veikalu 24. decembrī strādās no plkst.8 līdz 20, 25. decembrī – līdz plkst.22. Otrdien, 31. decembrī, vairums "Rimi" veikalu strādās līdz plkst.21, bet 1. janvārī – no plkst.11 līdz 21.

Tirdzniecības centri

Tirdzniecības centra "Origo" darba laiks Ziemassvētkos, 24. decembrī, būs no plkst.10 līdz 19. 25. decembrī veikals strādās no plkst. 10.00 līdz 20.00, bet 26. decembrī tirdzniecības centrs būs atvērts, kā ierasts, no plkst.10 līdz 21.

Vecgada dienā, 31. decembrī, darba laiks būs saīsināts par stundu – "Origo" strādās no plkst.10 līdz 20, bet Jaungada dienā, 2025. gada 1. janvārī,"Origo" būs daļēji slēgts – darbosies tikai atsevišķu kategoriju veikali un pakalpojumu sniedzēji. "Rimi Hyper" veikals 24. decembrī strādās no plkst.7 līdz 20, 25. decembrī – no plkst.9 līdz 22, 26. decembrī – no plkst.7 līdz pat 24. 31. decembrī "Rimi Hyper" strādās no plkst.7 līdz 22, bet 1. janvārī – no plkst.11 līdz 22.

Tirdzniecības centra "Domina Shopping" veikali 24. decembrī strādās saīsinātā režīmā, no plkst.10 līdz 19. Pārtikas lielveikals "Maxima XXX" būs atvērts no plkst.8 līdz 20. Izklaides parks "Apollo Skypark" un kinoteātris "Apollo Kino" darbosies no plkst.10 līdz 20.

25. decembrī veikali būs atvērti no plkst.12 līdz 19. "Maxima XXX" darba laiks būs no plkst.11 līdz 22, savukārt "Apollo Skypark" strādās no plkst.12 līdz 20. 26. decembrī visi veikali strādās ierastajā režīmā.

"Akropole Alfa" un "Akropole Rīga" veikali un pakalpojumu sniegšanas vietas 24. decembrī strādās no plkst.10 līdz 20, 25. decembrī – no plkst.12 līdz 21. Savukārt 31. decembrī veikali strādās no plkst.10 līdz 20.

1. janvārī iepirkšanās centri būs daļēji slēgti un darbosies tikai atsevišķu kategoriju veikali un pakalpojumu sniegšanas vietas. Konkrēto veikalu darba laikus iespējams uzzināt uzņēmuma mājaslapā.

"Riga Plaza" 24. decembrī strādās no plkst.10 līdz 19. Trešdien, 25. decembrī, tirdzniecības centrs strādās no plkst.12 līdz 21. Ceturtdien, 26. decembrī, tirdzniecības centra darba laiks būs no plkst.10 līdz 21.

Otrdien, 31. decembrī, "Riga Plaza" strādās no plkst.10 līdz 19, bet 1. janvārī centrs būs slēgts. Konkrētu veikalu darba laikus iespējams uzzināt uzņēmuma mājaslapā.

Tirdzniecības centrā "Galleria Riga" 24. decembrī veikali lielākoties strādās līdz plkst.17, bet 25. un 26. decembrī – no plkst.12 līdz 19.

31. decembrī veikali strādās no plkst.10 līdz 17, bet 1. janvārī centrs būs slēgts. Konkrētu veikalu darba laikus iespējams uzzināt uzņēmuma mājaslapā.

"Galerija Centrs" 24. decembrī strādās no plkst.10 līdz 19, bet 25. un 26. decembrī – no plkst.11 līdz 20. Gada pēdējā dienā, 31. decembrī, centrs strādās no plkst.10 līdz 19, bet 1. janvārī tas būs slēgts, strādās vien atsevišķas tirdzniecības vietas. Konkrētu veikalu darba laikus iespējams uzzināt uzņēmuma mājaslapā.

