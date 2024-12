Nākamgad vajadzētu tikt pabeigtiem dzelzceļa infrastruktūras izbūves darbiem, lai varētu sākt pasažieru pārvadājumus uz Bolderāju, sacīja AS " Pasažieru vilciens " (PV) valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors.

Viņš norādīja, ka sākotnēji šajā maršrutā kursēs dīzeļvilcieni, taču atbilstoši VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) iecerei šo posmu tuvāko gadu laikā paredzēts arī elektrificēt, līdz ar to nākotnē no Zasulauka līdz Bolderājai pasažieru pārvadājumi varētu tikt veikti arī ar elektrovilcieniem.

"Arī nākamajā gadā, strādājot pie pārvadājumu apmēra, būs jāņem vērā minētie aspekti un jo īpaši ierobežotā budžeta iespējas, līdz ar to būs jāpieņem sarežģīti lēmumi attiecībā uz reisu skaitu un biļešu cenām," sacīja Nešpors.

Nešpors atgādināja, ka nākamais gads pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu segmentā sāksies arī ar pārmaiņām Baltijas valstu iedzīvotājiem, jo no 6. janvāra tiks sākti pārrobežu pārvadājumi maršrutā Viļņa-Rīga-Tallina.

Paredzēts, ka sākotnēji savienojums tiks īstenots ar visu trīs pārvadātāju ritošo sastāvu un sastāvēs no divām pārsēšanās reizēm - vienas Rīgā, bet otras Valgā, pārsēšanās laikam starp reisiem veidojot aptuveni desmit līdz 20 minūtes. Vienlaikus turpinās darbs, lai tuvākajā laikā pārsēšanās reižu skaitu samazinātu, informēja Nešpors.

Viņš norādīja, ka kopējais braucienā pavadītais laiks no Viļņas uz Tallinu varētu aizņemt aptuveni desmit stundas, bet pēc remontdarbu pabeigšanas Igaunijas dzelzceļa posmā, brauciena laiks varētu samazināties par stundu.

ATD Sabiedriskā transporta padomes sēdē 22.novembrī informēja, ka būvniecības darbi Bolderājas līnijā ir pagarināti un turpināsies līdz 2025.gada vasarai. Līdz ar to vilcienu satiksme ar Bolderāju provizoriski varētu tikt atklāta no 2025.gada 1.septembra ar esošajiem dīzeļvilcieniem no četriem līdz astoņiem reisu pāriem dienā.