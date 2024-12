Mīti par Latviju kā neizdevušos valsti nav jauni un ir bijuši klātesoši jau kopš pirmās brīvvalsts laikiem . Baidīšana ar valsts bankrotu turpinās teju gadsimtu. Līdzās senākiem un zināmākiem mītiem, piemēram, par to, ka kopš rūpnīcu slēgšanas 90. gados Latvija vairs neko neražo, pēdējos gados parādās arī jauni. Naudas nav, nodokļus tik ceļ, valsts parāds aug – šādus vēstījumus par situāciju Latvijas tautsaimniecībā politiķi izplata no Saeimas tribīnes, diskusijās medijos, kā arī savos sociālo mediju profilos.

Naudas nav

Augsti nodokļi

Tas nepaliek bez opozīcijas uzmanības. Ik pa laikam politiķiem tīk teikt , ka Latvijā kāds no nodokļiem ir augstākais Eiropā un ka nodokļu slogs ir pārmērīgs. Tomēr tā gluži nav.

Valsts parāds aug

Lai ierobežotu parādu pieaugumu, ES regulējums nosaka, ka valsts budžeta deficīts nedrīkst pārsniegt 3% no IKP, bet kopējais valdības parāds nevar pārsniegt 60% no IKP.

Latvijas valsts parāds pašlaik ir krietni zem 60% no IKP, turklāt tas vēsturiski ir viens no zemākajiem Eiropā.

Pēdējos gados palielinājās ne tikai Latvijas valsts parāds, bet arī procentu likmes, kas savukārt nozīmē, ka nākamajos gados pieaugs aizņēmuma procentu maksājumi, kas jāsedz no Latvijas valsts budžeta. "Tas var radīt spiedienu uz citiem budžeta izdevumiem, jo pašlaik un arī 2025. gadā esam tuvu valsts budžeta deficīta maksimālajai robežai (3% no IKP)," saka Jakobsons.

Latvija nav zeme biznesam

Tomēr Latvijas uzņēmējiem ir atšķirīgs viedoklis. Rakstu sērijā par Latvijas uzņēmumu veiksmes stāstiem "Delfi Bizness" jautāja to īpašniekiem, vai Latvija tiešām ir neizdevusies valsts un ko viņi atbildētu tiem, kas tā uzskata.

Kritikai par augsto nodokļu slogu uzņēmēji nepiekrīt. "Nodokļi Latvijā nav tie lielākie," saka "Light Guide Optics International" vadītājs Daumants Pfafrods. Turklāt Latvijas uzņēmumiem ir priekšrocība. Juris Brencis no "Hackmotion" uzsver, ka Latvijā reinvestētā peļņa netiek aplikta ar ienākuma nodokli – "tam būtu jāveicina tas, ka kapitāls paliek šeit pat, uzņēmumos".

Pašu vai nejauko kaimiņu vaina?

Runājot par Latvijas "ekonomiskajām problēmām" patlaban, jāņem vērā, ka Latvijas ekonomika pēdējos gados tiešām pārdzīvojusi turbulences gadus, tostarp lielu inflāciju, vienu no augstākajām Eiropas Savienībā. To veicināja Krievijas iebrukums Ukrainā un tam sekojošās sankcijās pret agresorvalsti. Turklāt valsts tautsaimniecību ietekmējusi atteikšanās no Krievijas energoresursiem un arī lēmums samazināt tirdzniecību ar šo agresorvalsti.