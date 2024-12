Uz tirdzniecības centra dinamiskās stikla fasādes ir aptuveni 180 metrus gari gigantiski LED ekrāni. Ekrānos tiek rādīti šovi, kuros apvienota dzīvā darbība ar animāciju un ģeometrisko dizainu. Vēl viens interesants tirdzniecības centra elements ir tilts, kas savieno tirdzniecības centru ar apkārtējām ēkām. Ugunsgrēkā cietušajai ēkai ir veikti vairāki paplašinājumi, padarot to par vienu no lielākajiem tirdzniecības centriem Dienvidāzijā. Ēka piedāvā vairāk nekā 500 veikalu, vairāk nekā 100 restorānu, slidotavu, bērnu zonu un mācību centru.

"SM Mall of Asia" sastāv no 4 masīviem, kurus savieno gājēju celiņi. Tirdzniecības centrs atrodas Manilas līča tuvumā, no tā paveras skats uz jūru. Centrā ir vairāk nekā 3500 veikalu, "Imax" kinoteātris, restorāni, slidotava, piecas viesnīcas un muzejs, kurā apskatāma artefaktu kolekcija no visas pasaules, tostarp kuģu modeļi. "SM Mall of Asia" piedāvā arī tramvaju ar 20 vietām, ar kuru pircēji var izbraukt pa tirdzniecības centru.