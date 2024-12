Trīs dienas pirms Krievijas un Ukrainas līguma beigām retorika no visām pusēm ir saasinājusies. Gandrīz trīs gadus pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Ungārija un Slovākija aizvien paļaujas uz lēto "Gazprom" gāzi, apdraudot Eiropas Savienības (ES) centienus samazināt atkarību no Krievijas enerģijas.

Tādējādi šobrīd uz Ukrainu pieaug spiediens no Slovākijas premjerministra Roberta Fico un vairāku Centrāleiropas uzņēmumu puses, lai līgums tiktu parakstīts un pēc tranzīta līguma termiņa beigām gāze no austrumu robežas turpinātu virzīties uz ES.

Zelenskis jau vairākkārt paziņojis, ka pēc pašreizējā līguma beigām viņš neļaus Krievijas gāzei plūst caur Ukrainu, jo tas rada ienākumus Kremļa kara mašīnai. Viņš teicis, ka būtu atvērts gāzes transportēšanai no citām valstīm, izņemot Krieviju, un arī šāda iespēja, pēc atsevišķu ekspertu domām, nav izslēgta.

Turklāt, pieņemot lēmumu, Ukrainas līderim ir jāņem vērā nepieciešamība aizsargāt valstī esošo 38 600 kilometru garo gāzesvadu sistēmu. Šī sistēma, kas ir viena no lielākajām pasaulē, pēdējo trīs gadu laikā ir bijusi aizsargāta no uzbrukumiem, jo pa to plūdusi Krievijas gāze. Ja līgums netiktu pagarināts, tad sistēma varētu kļūt par uzbrukuma mērķi, tāpat kā citas gāzes krātuves un elektroapgādes sistēma. Tas radītu izaicinājumus apsildīt mājokļus Ukrainā ziemas laikā.