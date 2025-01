Lidojumi tiks atcelti saistībā ar neplānoti ilgāku dzinēju apkopi, ko veic to ražotājs "Pratt & Whitney". Dzinēju ražotāja nespēja laicīgi nodrošināt dzinēju tehniskās apkopes ir ietekmējusi arī "airBaltic" "Airbus A220-300" floti, liekot lidsabiedrībai pielāgot savu maršruta tīklu un lidojumu grafiku vasaras sezonā no visām tās bāzēm.

Saskaņā ar Gausa teikto, ziņu par dzinēju apkopes kavēšanos "airBaltic" saņēmusi īsi pirms Ziemassvētkiem. Attiecīgi lidsabiedrība lēmusi situāciju risināt tā, kā to paredz starptautiskā prakse - iespējami ātri atcelt lidojumus un par to informēt pasažierus.

Gauss norāda, ka situāciju varēja risināt, arī nomājot citas lidmašīnas, tomēr pērn "airBaltic" saņēmusi daudz negāciju no pasažieriem, kuri nav tikuši pārvadāti ar lidsabiedrībai piederošajām "Airbus A220-300" lidmašīnām, tādēļ šāds alternatīvais risinājums atmests.

"airBaltic" turpina regulāri sazināties ar ražotāju "Pratt & Whitney", tostarp esot notikušas arī klātienes tikšanās un abas puses ir izrunājušas, ko no ražotāja sagaida nākotnē.

To apkopes kavēšanās dēļ lidsabiedrība vasaras sezonā atcels lidojumus desmit maršrutos no Rīgas - uz Aberdīnu, Belgradu, Klužu-Napoku, Erevānu, Gēteborgu, Mikonu, Prištinu, Žešuvu, Skopji un Stavangeru.

Savukārt no Tallinas vasaras sezonā tiks atcelti lidojumi uz Dubrovniku un Hamburgu, no Viļņas - uz Dubrovniku, Ibisu, Rodu, Kišiņevu, Telavivu un Valensiju, bet no Tamperes - uz Rodu.