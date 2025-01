Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai " airBaltic " nepieciešams piesaistīt līdzekļus no starptautiskajiem investoriem, nevis Latvijas budžeta, pirmdien Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumā "Rīta panorāma" sacīja kompānijas valdes priekšsēdētājs Martins Gauss .

Jau ziņots, ka "airBaltic" 2025. gada vasaras sezonā nāksies atcelt kopumā 4670 lidojumus saistībā ar neplānoti ilgāku dzinēju apkopi, ko veic to ražotājs "Pratt&Whitney". Tādējādi kompānija atcels 5% no visiem 2025. gadā plānotajiem lidojumiem. LTV piektdien vēstīja, ka Latvijas valdību veidojošās partijas pirmdien koalīcijas sanāksmē plāno spriest par lidsabiedrības "airBaltic" vadības maiņu.

Pēc viņa teiktā, papildu līdzekļi "no ārpuses" nepieciešami, jo no iekšienes kompānija tos nevarēs piesaistīt, uz ko arī norādījusi padome.

Gauss sacīja, ka gala rezultātā akcionāriem būs jālemj par to, kā rīkoties.

Viņš atgādina, ka "airBaltic" vadībai, tostarp valdes priekšsēdētājam Gausam un padomes priekšsēdētājam Klāvam Vaskam, ir pienākums realizēt savus solījumus par kapitāla piesaisti 300 miljonu eiro apmērā sava biznesa plāna realizācijai, kā arī nodrošināt to, lai "airBaltic" darbības atbilstu Latvijas valsts un pasažieru interesēm.

Pašlaik, pēc viņa sacītā, "airBaltic" IPO agrākais iespējamais datums ir 2025. gada pavasarī atkarībā no gala vienošanās noslēgšanas laika ar stratēģisko investoru un finanšu tirgus situācijas. Vienlaikus Vasks piebilst, ka "laiks nav mūsu sabiedrotais", un pašreizējās obligāciju saistības un to procentu likmes nav ilgtspējīgas uzņēmuma ilgtermiņa darbībai. Lai izpildītu savas saistības un sasniegtu stratēģiskos mērķus, "airBaltic" nevar turpināt darboties ar jau gadiem uzkrātu negatīvu pašu kapitālu, atzīst Vasks.

"Lai arī papildu kapitāla injekcija no valsts var izraisīt jaunu lokālu "PR krīzi", ieguldījuma nepieciešamība, visticamāk, ir neizbēgama, ja vien valsts nav gatava pilnībā atteikties no sava ieguldījuma par labu citiem investoriem. Pat tad nepieciešamā summa uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai varētu izrādīties nepietiekama, ja vien šāds ieguldījums nenotiek kā daļa no IPO procesa, kas ļautu sasniegt biznesa plānā paredzēto nepieciešamo kapitāla summu," norāda Vasks.