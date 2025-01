AS "Pasažieru vilciens" vadība aizvadījusi tikšanos ar Satiksmes ministrijas un VSIA "Autotransporta direkcija" pārstāvjiem, diskutējot par iespējamajiem scenārijiem un ilgtermiņa attīstības vīziju pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai neelektrificētajās līnijās. Pamatojoties uz pārrunāto, tikšanās laikā tika panākta vienošanās pārvadātājam tuvāko mēnešu laikā veikt optimālāko attīstības modeļu padziļinātu izvērtējumu.

"Pagājušā gada laikā AS "Pasažieru vilciens" ir spējis īstenot sava elektrovilcienu parka nomaiņu, satiksmē ieviešot 32 jaunus un visām mūsdienu prasībām atbilstošus vilcienus. Redzam, ka tas ir atspoguļojies arī pārvadāto pasažieru skaita pieaugumā, turklāt saglabājot ļoti augstu vilcienu kustības punktualitāti. Vienlaikus zināmi izaicinājumi ilgtermiņā pastāv pārvadājumu veikšanai neelektrificētajā zonā, jo esošais pārvadātāja dīzeļvilcienu parks lielākoties ir novecojis," norāda Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Ģirts Dubkēvičs.

Saskaņā ar valsts deleģējumu AS "Pasažieru vilciens" jānodrošina pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu vēl uz vismaz nākamajiem 8 gadiem ar iespēju līgumu pagarināt vēl uz diviem (1+1) gadiem, turklāt deleģējums paredz nodrošināt pārvadājumus ne mazākā apjomā kā šobrīd. Līdz ar to šobrīd pārvadātājs strādā pie vairākiem scenārijiem, kā šo valsts pasūtījumu izpildīt pēc iespējas optimālāk.

"Viena no iespējām papildu ritošā sastāva nodrošināšanai ir veidot sadarbību ar kaimiņu operatoriem, kur sarunas jau notiek. Tāpat vērtēsim iespējas iegādāties jaunus dīzeļvilcienus ārpus budžeta līdzekļiem. Pastāv arī risinājums modernizēt mūsu novecojošo dīzeļvilcienu parku, atjaunojot vilcienus un uzlabojot komforta līmeni tajos, piemēram, aprīkojot vilcienus ar kondicionēšanas sistēmu, tualetēm u. tml. Tiesa, arī tam ir nepieciešams finansējums, tādēļ esam gatavi izskatīt dažādus scenārijus, kā šo finansējumu piesaistīt. Eiropas fondu līmenī to gan būs paveikt izaicinoši, jo dīzeļvilcienu atjaunošana neatbilst Eiropas zaļā kursa vadlīnijām,’’ atzīst AS "Pasažieru vilciens" valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors.