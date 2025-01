"Skonto Plan Ltd" bijušais valdes priekšsēdētājs Andreass Bahmans minēja, ka lēmums par TAP nepieciešamību tika pieņemts, lai "Skonto Plan Ltd" varētu vienoties ar galvenajiem kreditoriem par parādu apmaksas kārtību, kā arī, lai nodrošinātu iespēju nepārtraukti turpināt darboties ražotnēm un nodrošinātu savlaicīgu pasūtījumu izpildi visiem pasūtītājiem.

"Skonto Plan Ltd" īpašumā ir ražošanas telpas Tukumā, uzņēmuma produkti ir ar augstu pievienoto vērtību – stikla un alumīnija būvkonstrukciju fasādes, kā arī dažādi nestandarta metāla izstrādājumi. Uzņēmums nodrošina darba vietas vairāk nekā 250 dažādu profilu speciālistiem. "Skonto Plan Ltd" ir viens no lielākajiem reģionālajiem darba devējiem un nodokļu maksātajiem Tukuma novadā. "Skonto Plan Ltd" kopumā nodokļu maksājumos 2023.gadā ir samaksājis trīs miljonus eiro.