Projekta īstenotājs "RPR Operators" ir Latvijā reģistrēts uzņēmums. To sākotnēji dibinājis Dmitrijs Uspenskis. Taču tagad patiesais labuma guvējs ir Krievijā dzimušais uzņēmējs Rustams Gilfanovs. Caur Maltā reģistrētu kompāniju "Racoonstruction Holding Limited" viņam pieder 55% no "RPR Operatora" kapitāldaļām, bet pārējie īpašnieki caur uzņēmumu "Panoramica" ir Dimitrijs Uspenskis, Darja Uspenska un Anatolijs Predkels. Šovasar "RPR Operatoram" reģistrētas trīs komercķīlas par labu Kiprā reģistrētam uzņēmumam "Besterry Management Ltd". Tā īpašnieks ir Gilfanovs, izpētījis "Ir". Pats "RPR Operators" visu savu mantu ieķīlājis 28. maijā, pēc tam 18. jūnijā un 11. jūlijā ķīlas reģistrētas arī abu "RPR Operatora" īpašnieku — "Racoonstruction Holding Limited" un "Panoramica" — kapitāldaļām. Visas trīs ķīlas reģistrētas par vienādu summu — 4,7 miljoniem eiro. Žurnāls pieļauj, ka, iespējams, Kiprā reģistrētais uzņēmums ir aizdevis naudu panorāmas rata projekta īstenošanai un ar trim komercķīlām nodrošinājies, lai prasījumu var vērst pret jebkuru no trim ķīlas devējiem. Tāpat žurnāls vēsta, ka Gilfanovs kopā ar jaunāko brāli Romānu aptuveni pusotru gadu bija iekļauts Ukrainas sankciju sarakstā. Tagad tās vairs nav spēkā.