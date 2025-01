Jau ziņots, ka "airBaltic " 2025. gada vasaras sezonā nāksies atcelt kopumā 4670 lidojumus saistībā ar neplānoti ilgāku dzinēju apkopi, ko veic to ražotājs "Pratt&Whitney". Tādējādi kompānija atcels 5% no visiem 2025. gadā plānotajiem lidojumiem. Tas izraisījis pamatīgas diskusijas par tālāko uzņēmuma virzību un vadības atbildību.

Pērnā gada nogalē aviokompānija rīkoja akcijas, kurās lidojumus varēja iegādāties par pievilcīgām cenām. Diemžēl šī gada sākumā uzņēmums paziņoja, ka daļa pasažieru savos iecerētajos ceļojumos braukt nevarēs, jo "airBaltic" vasaras sezonā būs spiesta atcelt daļu lidojumu 10 maršrutos no Rīgas – uz Aberdīnu, Belgradu, Klužu-Napoku, Erevānu, Gēteborgu, Mikonu, Prištinu, Žešovu, Skopji un Stavangeru.

No Tamperes: Roda

No Viļņas: Dubrovnika, Ibiza, Roda, Kišiņeva, Telaviva, Valensija

No Tallinas: Dubrovnika, Hamburga

Aviosabiedrības aplēses liecina, ka procentuāli ietekmēto pasažieru skaits skar aptuveni 1,3% no kopējā 2025. gada plānotā pasažieru skaita. Līdz šim jau apstrādāti vairāk nekā 60% ietekmēto pasažieru pieprasījumu, un "airBaltic" komanda strādā, lai palīdzētu visiem ietekmētajiem pasažieriem, stāsta uzņēmumā.

Aplēses liecina, ka pasažieriem jāatdod aptuveni miljons eiro. Aviokompānijas vadītājs Martins Gauss intervijā LETA norāda, ka tas nesagādās problēmas, jo aptuveni tik daudz naudas "airBaltic" nopelna vienā dienā no jaunām rezervācijām.

"Tātad arī finansiāli aviokompānija to var viegli izdarīt, jo daži cilvēki spekulēja un teica, ka tas apgrūtina mūsu situāciju. Nē, nemaz ne. Tas ir standarta bizness," viņš uzsvēra.

Ko darīt atcelto reisu pasažierim?

Ja pasažieris vēlas saņemt pilnu naudas atmaksu par atcelto lidojumu, lidsabiedrība piedāvā to atgriezt uz bankas kontu, no kura oriģināli tika veikta apmaksa par rezervāciju. To var saņemt arī "airBaltic" dāvanu kartes veidā, taču lidsabiedrība ietekmētajiem pasažieriem piedāvā arī iespēju izvēlēties alternatīvu "airBaltic" lidojumu.