Lai gan ikdienā ikviens no mums mēdz pasūdzēties par to, "kā lietas notiek Latvijā", mūsu valsts ir starp pasaules attīstītākajām un kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad nebija teju nekā, mūsu dzīves labklājības līmenis ir pakāpies līdz 70% no Eiropas Savienības vidējā. Taču laikā, kad dārgākā valūta publiskajā telpā ir uzmanība, viens no vieglākajiem veidiem, kā to piesaistīt, ir daudz un dikti stāstīt, cik viss ir slikti.

Tādēļ Latvijas vadošais ziņu medijs "Delfi" rakstu sērijā "Mīti par Latviju" analizēja, kuri priekšstati par Latvijas ekonomiku visdziļāk iesakņojušies mūsu sabiedrībā un kurš šos naratīvus veido. Šo sēriju līdzfinansējas Vācijas Federatīvā Republika konkursa par noturīgumu un medijpratības veicināšanu 2024. gadā ietvaros.

Daļu no šiem mītiem, piemēram, par to, ka "Latvija neko neražo", tās ekonomika ir vāja un lemta lejupslīdei, visticamāk, dzirdējis katrs no mums. Ar lielāku vai mazāku intensitāti šie vēstījumi atkārtoti kopš neatkarības atjaunošanas, īpaši uzliesmojot krīžu laikā.

Taču šie mīti nebūt nav radīti tikai pēdējo 30 gadu laikā. Jau vairāk nekā 100 gadus atpakaļ, kad Latvija kļuva par neatkarīgu valsti, Krievijas un Vācijas ierēdņi un muižnieki cītīgi Eiropā izplatīja viedokli, ka Latvija ir neizdevusies valsts, "pārpratums" un īslaicīga parādība. Tiesa, ar savu pastāvēšanu un attīstību esam pierādījuši, ka mūsu valsts ne tuvu nav "pārpratums".

Neizdevušās valsts naratīva vēstures annāles "Delfi" žurnālists Viesturs Radovics aprakstīja rakstā Ganu puikas dibina valsti un "pārejošs pārpratums" – kā starpkaru posmā nelabvēļi zākāja Latviju

Populāro mītu, ka Padomju laikā ražojām, taču pēc neatkarības viss sabruka vētīja "Delfi" žurnāliste Ingrīda Drosdovska rakstā Skrējām, vilkām, atpalikām. Kāpēc padomijas norietā ražošanas sabrukums Latvijā bija neizbēgams

Viena lieta, kas kopīga šiem naratīviem gan pirms 100 gadiem, gan šodien, ir mēģinājums nostiprināt viedokli, ka bez Krievijas un sadarbības ar to Latvija pazudīs. To, protams, patīk popularizēt pašai Krievijai un tās atbalstītājiem. Taču realitātē Latvijas uzņēmumi pēdējo 30 gadu laikā ir būtiski dažādojuši savus tirgus un sekmīgi darbojas Eiropas Savienībā. PSRS sabrukums un Latvijas iestāšanās ES pavēra jaunas iespējas un daudzi uzņēmumi pierādījuši, ka var efektīvi darboties, neatkarīgi no Krievijas. Tie, kas turpina joprojām, arī pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, eksportēt vai iepirkt preces no agresorvalsts, visticamāk, to dara vai nu aiz slinkuma meklēt jaunus tirgus vai meklējot lielu un vieglu peļņu, jo, daļai uzņēmumu savu darbību Krievijā pārtraucot, konkurence tur palikusi mazāka.

Īpaši aktīva vēlme veicināt sadarbību ar Krieviju bija 2000.gadu sākumā. Toreiz valdīja uzskats, ka Krievija, iespējams, tiešām nostāsies uz demokrātiskas un atvērtas valsts ceļa. Taču daļa uz turieni eksportējošo uzņēmumu kādā brīdī apdedzinājušies, lielākoties kad Krievija izmantojusi ekonomikas sviras, lai ietekmētu politiku sev par labu. Tas vairāk aprakstīts rakstos Sabrukušais tilts starp Rietumiem un Austrumiem. Latvijas eksportētāji iztiek arī bez Krievijas un Liepājas "metālmurgs": liktenīgi lēmumi un lēni izklīstoša ilūzija pavērusi durvis jauniem ražotājiem

Savukārt par lielās finanšu krīzes ietekmi vairāk lasiet rakstā: "Pēdējais izslēgs gaismu" lidostā un latviskās viensētas izmirst – vai lielā krīze mainīja Latviju

Taču īpaši būtu norādāma arī pašmāju politiķu loma šādu mītu atkārtošanā. Dezinformācijas uzplaukumā akadēmiķi pētījumos secinājuši, ka nepatiesību vai datu sagrozīšanu bieži izmanto un pastiprina paši politiķi. Šajā jomā neesam izlecēji, un arī Latvijā opozīcijas politiķi bieži cenšas pakāpties slavas saulītē, noniecinot Latviju.

Naudas nav, nodokļus tik ceļ, valsts parāds aug – šādus vēstījumus par situāciju Latvijas tautsaimniecībā politiķi izplata no Saeimas tribīnes, diskusijās medijos, kā arī savos sociālo mediju profilos. Vairāk par to lasiet rakstā Politiķu izteikumi, kas veido mītus par Latvijas ekonomiku. Vai nudien ir tik slikti, kā runā?

Lai gan Latvija tik tiešām pārdzīvojusi vairākas krīzes un padomju laikā populāras rūpnīcas pēc neatkarības atjaunošanas pārstāja darboties, naratīvs, ka Latvija "neko neražo", ir nepatiess. To lieliski apliecina intervijas ar Latvijas uzņēmumiem -- gan tādiem, kas tikai nesen sākuši darbību, gan tādiem, kas savu biznesu veidojuši jau desmitiem gadu. Tie uzsver (un to rezultāti arī pierāda), ka Latvija ir laba vieta, kur veidot biznesu.

Viens no lielākajiem un pazīstamākajiem Latvijas uzņēmumiem "Latvijas Finieris" pēdējos gados gandrīz divkāršojis apgrozījumu - tas jau pārsniedz 400 miljonus eiro gadā. Pie tā gan uzņēmums neplāno apstāties. Septiņos gados līdz pusmiljardam eiro. "Latvijas Finieris" paplašinās un investē jaunos produktos

Viens no pelnošākajiem un arī vērtīgākajiem Latvijas uzņēmumiem "Light Guide Optics International" atrodas Latgalē, Līvānos. Šī Latvijas mazpilsēta ir Eiropas optiskās šķidras galvaspilsēta. Vidējā alga 3500 eiro. Kāds ir Latgales uzņēmuma noslēpums?

Šī gada Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 sarakstā Latvijas olu ražotājs "Balticovo" uzrādījis lielāko uzņēmuma vērtības kāpumu. Uzņēmums ir nevis dažus, bet vairākus soļus priekšā saviem konkurentiem. "Balticovo" plāno 100 miljonu eiro lielas investīcijas un cer sasniegt jaunu apgrozījuma rekordu

Savukārt trīs latvieši izveidojuši virtuālo treneri golfam, lai arī neviens uzņēmumā nekad nebija turējis rokās golfa nūju. Viņiem tas izdevās tik labi, ka viņu sporta tehnoloģiju jaunuzņēmuma "Hackmotion" ar sensoriem aprīkoto aproci izmanto arī golfa superzvaigžņu treneri. Latvijā radīts virtuālais golfa treneris iekaro pasaules tirgus

Dzimis Ukrainā un izaudzis Izraēlā, uzņēmējs Ivans Tolčinskis 2015. gadā nolēma sākt ražot dronus Latvijā, jo kāds viņam bija teicis, ka šeit uzņēmumu var reģistrēt divu dienu laikā. Tagad "Atlas Aerospace" sadarbojas ar NATO un Ukrainas bruņotajiem spēkiem, kas ļauj tā ražotos dronus pārbaudīt kaujas laukā. 27 kg mīnusā un lēciens apjomos. Kā "Atlas Aerospace" kļuva par vienu no dronu ražošanas top spēlētājiem Latvijā

