Visiem patērētājiem, kuri PTAC iesniedza nepieciešamos dokumentus par ceļojuma iegādi, ir atmaksāta nauda pilnā vai daļējā apmērā atkarībā no repatriācijas posma.

Saskaņā ar PTAC lēmumu SIA "Fisom" nodrošinājuma sniedzējs AAS "Balta" par nenotikušiem ceļojumiem patērētajiem atmaksājis 100% no samaksātās summas, par daļēji notikušajiem ceļojumiem atkarībā no ceļojuma izpildes un repatriācijas posma 59,09% vai 22,73% no samaksātās summas.