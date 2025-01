Daļa Latvijā licencēto kravu autopārvadātāju turpina darboties Krievijas tirgū

Krievijas tirgū pagājušajā gadā darbojās 22,9% no Latvijā licencētajiem kravu autopārvadātājiem, kas veic starptautiskos pārvadājumus, pavēstīja Autotransporta direkcijā (ATD).

2024. gadā Latvijas pārvadātājiem bija pieejama atļauju kvota 50% apmērā no gada kvotas, kas kopumā bija 57 000 Krievijas starptautisko autopārvadājumu atļauju, kas ir par 25% mazāk nekā 2023. gadā. Ministru kabinets pagaidām nav pieņēmis lēmumu par atļauju apmaiņu ar Krieviju 2025. gadam, skaidroja ATD pārstāvji.

Pēc ATD minētā, Latvijas pārvadātāju vidū joprojām dominē Baltijas valstu kravu autopārvadājumu tirgus. Visvairāk pārvadājumu pērn veikti uz un no Lietuvas, bet otrajā vietā seko Igaunijas tirgus. Krievijas kravu autopārvadājumu tirgus joprojām ieņem trešo vietu, bet tā daļa turpina samazināties. Ir vērojama Latvijas pārvadātāju aktīvāka darbība Vācijas un Skandināvijas valstu kravu autopārvadājumu tirgos.

"Pēdējā laikā Latvijas pārvadātāji arvien vairāk interesējas par Kaukāza un Centrālāzijas valstu kravu autopārvadājumu tirgiem, galvenokārt Ķīnas izcelsmes kravu pieejamības dēļ šo valstu kravu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanās termināļos," skaidroja ATD pārstāvji, piebilstot, ka par to liecina pieaugošs pārvadātāju skaits un atļauju pieprasījums šajā virzienā.

2024. gadā izsniegto atļauju pārvadājumiem uz Azerbaidžānu, Armēniju un Gruziju skaits pieauga kopumā par 35,2% salīdzinājumā ar 2023. gadu. Latvijas pārvadātāju skaits, kas veica pārvadājumus uz Kaukāza valstīm, veidoja aptuveni 1,5% no Latvijā licencētajiem starptautisko kravu pārvadātājiem, savukārt to pārvadātāju skaits, kas veic kravu pārvadājumus uz Centrālāzijas valstīm, ir aptuveni 6,7% no Latvijā licencētajiem starptautisko kravu pārvadātājiem.