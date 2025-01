Medicīnas izstrādājumu ražotājam "Tonus Elast" jauns vadītājs

Dati rāda, ka no uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amata atcelts Vjačeslavs Ļifics, viņa vietā ieceļot Raimondu Krampānu.

Dienvidkurzemes novadā reģistrētā SIA "Tonus Elast" kapitāldaļu turētājs ir AS "Olpha". Uzņēmums ražo kompresijas trikotāžas izstrādājumus, elastīgās medicīnas jostas, stājas korektorus, apsējus un saites, kā arī veļu sievietēm. 2023. gadā uzņēmumā bija nodarbināti 158 darbinieki.

Raimonds Krampāns savulaik bijis AS "Spodrība" valdes loceklis, kā arī kopš 2022. gada ir viens no igauņu kapitāla uzņēmuma SIA "Via 3L Latvia" valdes locekļiem.