"Ryanair" lidmašīna nespēj nolaisties Viļņā; "Boeing" tiek novirzīts uz Varšavu

Aviokompānijas "Ryanair " lidmašīna "Boeing 737 MAX 8-200", kas bija ceļā no Londonas Lūtonas lidostas, ceturtdienas vakarā nav varējusi nosēsties Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, ziņo lietuviešu "Delfi.lt".

Lidmašīna visbeidzot Viļņā piezemējusies ap plkst. 23.50, bet nolaidās no dienvidiem uz ziemeļiem. Lai gan parasti lidmašīnas pēc Viļņas aplidošanas nolaižas no ziemeļu puses, raksta "Delfi".

"Delfi" atgādina, ka pagājušā gada 25. novembra agrā rītā Viļņā, aptuveni 2 km attālumā no lidostas, avarēja DHL kravas lidmašīna "Boeing 737-400", ko ekspluatēja "Swift Air" un kas lidoja no Leipcigas uz Viļņu. Incidentā gāja bojā viens no četriem apkalpes locekļiem. Saskaņā ar sākotnējiem datiem tiek uzskatīts, ka lidmašīnas avārija notika pilota kļūdas dēļ.