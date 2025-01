Kā ar saules paneļiem Latvija nonāca "no viena grāvja otrā": ekspertu un biznesa skatījums

AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons pagājušā gada nogalē izteicās, ka "ar saules ģenerācijas attīstību savā veidā esam nonākuši "no viena grāvja otrā" jeb no nulles punkta uz nesamērīgi strauju jaudu pieaugumu".