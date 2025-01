Kā Krievijas uzņēmumi atrada ceļus aizliegtā bitumena ievešanai Latvijā

Iškovs 2016. gadā kļuva par vienu no loģistikas uzņēmuma "Keystone Logistics Ltd" līdzīpašniekiem. Šis ir viens no Krievijas uzņēmumiem, kas 2023. gadā aizliegto bitumenu ieveda Latvijā caur starpnieku Gruzijā. Kā aprēķinājusi "Chronicles", izmantojot muitas datu bāzi " Sinoimex " (Ķīnas uzņēmuma "Dalian Infobank" veidotu), 2023. gadā no Krievijas uz Latviju kopumā tika nosūtīti vismaz 29,5 tūkstoši tonnu bitumena 7,8 miljonu ASV dolāru vērtībā.