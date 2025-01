LDz zaudējumu segšanai no valsts varētu būt nepieciešami aptuveni 26 miljoni eiro

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) pagājušā gada zaudējumu segšanai no valsts varētu būt nepieciešami 26 miljoni eiro, prognozē LDz pārstāvji.

LDz informēja, ka 2024. gada 27. decembrī kompānija saņēma 46,8 miljonus eiro no valsts LDz pamatkapitāla palielināšanai, kas nodrošināja valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara maksājumus par 2022. un 2023.gadu.

LDz zaudējumi 2022. gadā sasniedza 24 358 998 eiro, no kuriem desmit miljonus eiro 2023.gadā valsts sedza no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Savukārt 2023. gadā LDz zaudējumi sasniedza 32 439 157 eiro, un tos nebija iespējams segt no citiem saimnieciskās darbības veidiem.