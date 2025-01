"Pasažieru vilciena" padomē iecelti Ozols, Vilcāns un Macijevskis

AS "Pasažieru vilciens " (PV) akcionāru sapulcē par uzņēmuma padomes locekļiem no sestdienas, 25. janvāra, uz pieciem gadiem ievēlēts līdzšinējais PV pagaidu padomes loceklis Mikus Ozols, kādreizējais VAS "Latvijas pasta" valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns un Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) padomes loceklis Māris Macijevskis, pavēstīja Satiksmes ministrijas (SM) pārstāvji.

Kā norāda ministrijā, Ozolam ir ilggadīga pieredze vadošos amatos finanšu jomā, kā arī pieredze transporta nozarē. No pagājušā gada viņš ieņem "LDz Cargo" un PV padomes locekļa amatus. Pirms tam, no 2006. līdz 2022. gadam, viņš ieņēma izpilddirektora un valdes priekšsēdētāja amatu SIA "Telia Latvija". Tāpat viņš ir strādājis Latvijas Informācijas un komunikācijas asociācijas, Latvijas Telekomunikāciju asociācijas un Latvijas Interneta asociācijas valdēs, informē SM.

Arī Vilcānam esot ilggadīga vadītāja pieredze, tostarp no 2005. gada līdz 2023. gadam viņš ir ieņēmis dažādus vadītāja amatus "Latvijas pastā", kur no 2016. gada bija valdes priekšsēdētājs un galvenais izpilddirektors. Vilcānam ir Rīgas Ekonomikas augstskolā iegūts maģistra grāds vadības zinībās un Banku augstskolā iegūts bakalaura un profesionālais maģistra grāds.

Macijevskim ir ilggadīga pieredze vadošos amatos finanšu jomā, kā arī pieredze transporta nozarē. No 2017. gada Macijevskis ir SIA "IQ Capital" valdes loceklis un partneris, no 2022.gada – CSDD padomes loceklis, bet no 2024. gada – "Latvijas pasta" pagaidu padomes loceklis. Pirms tam, no 2017. līdz 2023. gadam, viņš ieņēma finanšu direktora amatu uzņēmumā "HansaMatrix", savukārt no 2009. līdz 2016. gadam bija lielo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs AS "Citadele banka".