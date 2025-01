Veikalu tīkls "top!" jautā, kur palicis brīvais tirgus, un brīdina par cenu pieaugumu

Viens no likumprojekta smagākajiem punktiem esot vienādu uzcenojumu noteikšana un nesamērīga sodu palielināšana.

"Lai nodrošinātu vienlīdzīgu uzcenojumu visās preču grupās, mazumtirgotājiem būs jāpārstrādā iekšējie procesi un jāpieņem papildu darbinieki, kas pie katras ražotāju un vai piegādātāju iesniegtās cenu maiņas sekos līdzi, lai netiktu pārkāpts likums, jo sods par vienu pārkāpumu mērāms miljonos," skaidro Priedīte. Šīs papildu izmaksas "neizbēgami atspēlēsies" preču gala cenās, un pircēji būšot tie, kas visvairāk sajutīs šīs izmaiņas. "Turklāt, paši noteikumi ir neskaidri. Kas ir atļauts un kas nav – būs atkarīgs no ierēdņu interpretācijas," uzsver Priedīte.

"Likumprojekta grozījumu mērķis ir veicināt pārtikas nozares daudzveidību. Jau šobrīd cenšamies katrā no veikaliem iekļaut gan "lielo" zīmolu, gan mazo ražotāju un zemnieku produkciju, apzinoties, ka no piedāvātā sortimenta vidēji 20% veido 80% apgrozījumu, kas visbiežāk ir zemāko cenu preču grozs ar mazu uzcenojumu vai pat zem pašizmaksas. Atlikušie 80% sortimenta ir vairāk pircēju ērtībām un vietējā biznesa atbalstīšanai. Plašais sortiments un dažādās produktu grupas veido dažādu piecenojuma politiku, jo tas cieši saistīts ar preces apriti. Likumprojekta izmaiņas nevis palielinās sortimenta daudzveidību, bet, tieši pretēji, to samazinās," viņa prognozē.