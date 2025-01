"Delfi" – apmeklētāko ziņu portālu līderis pērn

Vairāk nekā pusi aizvadītā gada apmeklētāko vietņu vidū līdera pozīciju ieņēmis ziņu portāls delfi.lv, kamēr inbox.lv topa augšgalā pavadījis trešdaļu gada, atlikušo laiku aizvadot kā otrais apmeklētākais portāls Latvijā. Trešais populārākais portāls visa gada garumā bijis tvnet.lv, liecina uzņēmuma "Gemius" publicētais 2024. gada "gemiusAudience TOP 20". Pērnā gada sākumā ierindā atgriezies lvportals.lv, bet gada noslēgumā vēl nebijušus augstumus sasniegusi vietne santa.lv.

Apmeklējumā no visām ierīcēm kopā – datoriem, viedtālruņiem un planšetdatoriem, vairāk nekā pusi no gada – astoņus mēnešus – līdera pozīciju noturējis ziņu portāls delfi.lv. Lielāko auditoriju delfi.lv sasniedza pērnā gada janvārī, kad portālu apmeklēja 835 000 reālie lietotāji no visām ierīcēm kopā. Lai gan rudens sākumā portāls piedzīvoja gada mazāko apmeklējumu – 717 000 real users, tam ātri vien sekoja straujš kāpums, un gads tika noslēgts ar 806 000 sasniegtiem Latvijas interneta lietotājiem. Vienlaikus vērts pieminēt, ka pērnajā gadā "Delfi" pieņēma lēmumu slēgt forumu Cālis.lv, izmaiņām stājoties spēkā no 2024. gada 19. jūlija, norāda "Gemius".

"Delfi.lv arī 2024. gadā turpināja ieguldīt kvalitatīvā, Latvijas iedzīvotājiem aktuālā un to vērtībām atbilstošā žurnālistikā. Vienlaikus mērķtiecīgi investējām jaunos multimediju produktos un portāla tehnoloģiskajos uzlabojumos. Kā apliecinājums paveiktā darba vērtībai tika sasniegts nozīmīgs mērķis – 2024. gada beigās jau vairāk kā 35 000 auditorijas bija izvēlējušies "Delfi Plus" satura abonēšanas produktu. Esam gandarīti, ka arī plašākā auditorija turpina mūs novērtēt, un delfi.lv apmeklējums ļāvis tam saglabāt tradicionālo vietu Latvijas interneta mediju līderu galvgalī," komentē AS "Delfi" valdes priekšsēdētājs Jānis Grīviņš.

Tikmēr astoņus no divpadsmit gada mēnešiem otro vietu bija ieņēmusi vietne inbox.lv, pārējos četrus mēnešus – februāri, martu, septembri un oktobri – pavadot topa 1. vietā. Lielāko apmeklētāju skaitu inbox.lv sasniedza aizvadīta gada martā – 832 000 real users. Vietne inbox.lv 2024. gadu sāka ar 826 000 reālajiem lietotājiem un noslēdza – ar 781 000.

"2024. gads bijis īpaši nozīmīgs Inbox.lv attīstībā, jo esam ne vien vairāku mēnešu garumā ieņēmuši līdera pozīcijas Latvijas portālu vidū, bet arī visa gada griezumā apliecinājuši pozīcijas stabilitāti kā trešā lielākā mediju grupa valstī. Šie rezultāti atspoguļo mūsu nepārtraukto darbu pie lietotājiem ērtu un kvalitatīvu e-pasta un failu risinājumu izstrādes, kas veido uzticību un lietotāju lojalitāti. Arī turpmāk Inbox attīstības plānos ir rūpēties par lietotājam ērtu, saprotamu un drošu e-risinājumu ar pieejamu klientu atbalstu," norāda Inbox.lv produktu mārketinga menedžere Kristīna Dziedātāja.

Visstabilāk savu pozīciju noturējis ziņu portāls tvnet.lv, kurš visus 12 aizvadītā gada mēnešus saglabājis trešās apmeklētākās lapas titulu. Kuplāko lietotāju skaitu portāls sasniedza pašā gada sākumā, janvārī, kad to apmeklēja 822 000 lietotāji, savukārt, gads noslēdzās ar 765 000 interneta lietotājiem.

Teju visa gada garumā stabilu ceturto pozīciju "gemiusAudience" topā noturējis ziņu portāls lsm.lv, jūlijā un decembrī novirzoties uz piekto vietu. Maijā, "Eirovīzijas" un Pasaules čempionāta hokejā mēnesī, portāls sasniedza lielāko apmeklējumu – 753 000 lietotājus, bet gadu portāls lsm.lv noslēdza ar 683 000 real users, ieņemot topa piekto vietu. 2024.gada gada noslēgumā par ceturtās vietas īpašnieku bija kļuvis portāls jauns.lv, sasniedzot 697 000 lietotājus, bet iepriekšējos deviņus mēnešus, no marta līdz novembrim, portāls bija pavadījis sestajā vietā. Līdzīgi kā gadu pabeidza, jauns.lv gadu arī iesāka piektajā vietā, pavadot šajā pozīcijā pirmos divus gada mēnešus, un janvārī sasniedzot lielāko auditoriju – 710 000 reālos lietotājus.

Pagājušo gadu kā sestā apmeklētākā vietne ar 660 000 lietotājiem noslēdza portāls tv3.lv, šajā pašā pozīcijā ar 670 000 real users gadu arī iesākot. Astoņus gada mēnešus portāls bija pavadījis piektajā topa vietā, maijā sasniedzot portāla lielāko auditoriju – 715 000 real users. Kamēr februārī tas ieņēma septīto vietu, jūlijā tv3.lv bija sasniedzis jaunas virsotnes un šo mēnesi pavadīja ceturtajā topa vietā. Tikmēr portāls 1188.lv gadu iesāka ar 619 000 lietotājiem, bet tam sekoja vērā ņemama auditorijas izaugsme un decembrī portāls uzrādīja gada augstāko rādītāju – 644 000 lietotājus, pēc īslaicīgās pozīcijas maiņas, atgriežoties un gadu noslēdzot septītajā vietā. Portāls septītajā vietā pavadīja desmit gada mēnešus, kamēr februārī 1188.lv ieņēma astoto vietu, bet novembrī – devīto.

Portāls nra.lv 2024. gadu aizvadīja, mainoties pozīcijām starp 8., 9. un arī 6. topa vietu. Vislielāko apmeklētāju loku portāls sasniedza pašā gada sākumā, kad to apmeklēja 616 000 lietotāji, ierindojot to astotajā vietā – šajā pozīcijā nra.lv atradās vēl četrus gada mēnešus. Februārī portāls piedzīvoja lēcienu no iepriekšējās astotās uz sesto vietu, bet vēl pusi no gada tas pavadīja devītajā vietā, šādi arī ar 525 000 lietotājiem gadu noslēdzot. Kāpelējot pa topa kāpnēm, pērno gadu par pozīciju augstāk kā gada sākumā – astotajā vietā – noslēdzis portāls la.lv ar 562 000 lietotājiem, tādējādi gandrīz vai sasniedzot janvārī uzrādīto augstāko rādītāju – 564 000 lietotājus. No janvāra līdz aprīlim portāls ieņēma devīto vietu, nākamos trīs mēnešus atrodoties par pozīciju zemāk, kam augustā sekoja kāpums līdz astotajai topa vietai, kurā, pēc īslaicīgas viesošanās septītajā vietā novembrī, la.lv gadu arī noslēdza.

Pērnā gada TOP 10 noslēdza portāls santa.lv, piedzīvojot vērā ņemamu lēcienu un uzrādot ne vien pērnā gada lielāko rādītāju, bet arī jaunus augstumus, salīdzinot ar 2023.gadu – 523 000 real users, kas ir par 117 000 vairāk nekā 2024. gada sākumā, taču iepriekšējos 11 gada mēnešus portāls pavadījis vienpadsmitajā topa vietā. Trīs no šiem mēnešiem desmitā populārākā lapa bijusi iepriekš minētais la.lv, bet atlikušos astoņus mēnešus – portāls apollo.lv, kurš šajā pozīcijā ar 534 000 lietotājiem gadu iesāka. Lielāko auditoriju, 538 000 lietotājus, apollo.lv sasniedza maijā, kamēr bija ieņēmis astoto vietu. Šajā pozīcijā tas atradās vēl jūnijā, bet jūlijā tas ieņēma devīto vietu, savukārt, gadu ar 508 000 real users noslēdza vienpadsmitajā vietā.

"Izdevniecība "Žurnāls Santa" digitālajā vidē ienāca salīdzinoši vēlu – laikā, kad citi drukātā satura veidotāji jau bija nostiprinājuši savas pozīcijas lasītāko Latvijas portālu topā. Neskatoties uz to, santa.lv mērķtiecīgi attīstās vairākos virzienos – saturiskajā, tehniskajā un mārketinga jomā, veiksmīgi piesaistot arvien plašāku auditoriju. Tas ir likumsakarīgi, ka portāls turpinās augt, līdz sasniegs Latvijas lielākās izdevniecības statusam atbilstošu vietu digitālajā vidē.

Ir skaidrs, ka arī digitālajā laikmetā Latvijas auditorijai joprojām būtiska ir satura kvalitāte – Latvijas labāko autoru sagatavoti raksti, kā arī patiesums, atklātība un uzticēšanās, kas caurstrāvo portālā Santa.lv publicētās intervijas. Šīs vērtības ir galvenais izaugsmes dzinējspēks, kas nodrošina uzticību un ilgtermiņa lasītāju lojalitāti," stāsta Izdevniecības "Žurnāls Santa" reklāmas pārdošanas nodaļas vadītājs Oskars Šubrovskis.

Īpaši pozitīvi pērnais gads iesākās portālam lvportals.lv, kurš 2023. gada pēdējos divus mēnešus bija pavadījis, viesojoties topa pašā apakšā, taču 2024. gadu portāls iesāka ar lielu lēcienu no topa 20. vietas uz topa 14. vietu. Portāls no februāra līdz jūlijam bija pavadījis arī 15. un 13. topa vietā, taču, līdz ar augusta iestāšanos, tas atgriezās 14. vietā un tā arī gadu noslēdza. Portālam lvportals.lv pērnais gads iesākās ar 249 000 reālajiem lietotājiem, bet decembrī lietotāju skaits bija 264 000, lielāko auditoriju sasniedzot oktobrī, kad portālu apmeklēja 271 000 lietotāji no visām ierīcēm.

"Veiksmes atslēga – uzticams un kvalitatīvs saturs iedzīvotāju tiesībpratībai. Datu negatīvajām svārstībām bija viens konkrēts iemesls: 2023. gada nogalē atjaunojām sīkdatņu apstrādes mehānismu atbilstoši datu aizsardzības prasībām, tāpēc statistikā vairs neuzrādījās būtiska daļa reālo lietotāju. Šo kritumu 2024. gadā sāka izlīdzināt cita tendence – noturīga un arvien pieaugoša lietotāju interese par saturu, ko piedāvā "Latvijas Vēstneša" uzturētais lvportals.lv. Pateicoties aizrautīgai un profesionālai komandai, kas orientējas un iedziļinās iedzīvotājiem aktuālos jautājumos par viņu tiesībām, interese turpina pieaugt, par to signalizē LV portāla satura patēriņš jeb skatījumu skaits," komentē LV portāla galvenā redaktore Edīte Brikmane.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!