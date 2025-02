Pieredzējušais Latvijas IT uzņēmējs Aldis Gulbis biznesu nodod meitas rokās

Sarunā ar "Delfi Bizness" Aldis Gulbis atskatās uz garo un dažbrīd ērkšķiem kaisīto pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados sākto ceļu IT biznesā, kad dažkārt, braucot no darba mājup, mašīnā bija jāuzgriež skaļa mūzika un jāizkliedzas. Viņš arī atklāj, ka nav ne vēlējies, ne pielicis pūles, lai meita un dēls strādātu "Dati Group", arī bērni paši par to nav izrādījuši interesi. Tomēr viens biznesa pavērsiens to mainīja.