Trampa tarifi vietējos eksportētājus nebaida, rada riskus Latvijas galvenajiem tirdzniecības partneriem

Pēc paziņojuma par jaunu muitas tarifu ieviešanu precēm no Meksikas, Kanādas un Ķīnas ASV prezidents Donalds Tramps norādīja, ka nākamā, kuru varētu skart preču sadārdzinājums, ir Eiropas Savienība (ES). Ekonomisti "Delfi Bizness " prognozē, kāda varētu būt šāda soļa ietekme uz Latvijas ekonomiku.

Laikraksts "The Telegraph" raksta, ka ASV varētu ieviest 10% tarifu Eiropas valstu bloka precēm. ES valstu līderi norādījuši, ka Trampa rīcībai sekos atbildes reakcija – iespējams, abpusēji tarifi.

Dažas stundas pirms tarifu stāšanās spēkā 2. februārī Meksikas un Kanādas vadītāji spēja vienoties par to atlikšanu uz 30 dienām. Tomēr Tramps nav atteicies no to ieviešanas arī plašākam valstu lokam, tostarp ES, vēloties panākt, lai ES palielinātu ASV naftas un gāzes importu.