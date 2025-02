Izdevīgais atvaļinājums, izķer ūdeni, lidojumi uz ASV: aktuālais ekonomikā 5. februārī

Kuros mēnešos finansiāli visizdevīgāk ieplānot atvaļinājumu; raizējoties par elektrības traucējumiem pēc sinhronizācijas, Igaunijā veikalos izķer ūdeni; pirms atvienošanās no BRELL tīkla Igaunijā no ierindas izgājis kārtējais energobloks; izmantojot "Venden" ūdeni, veikta Rīgas panorāmas rata testēšana; Latvijas Bankas prezidenta amatam virza Mārtiņu Kazāku; obligāciju tirgus vēl aizvien priecēs investorus; aicinājumi atbrīvoties no ceļotājiem Tenerifē kļūst vēl agresīvāki; izgudro asfaltu, kas pats sevi salāpa; "Klātienes darbs ir norma", Siliņa un Rinkēvičs atbild "vaimanu korim"; nopietni tiek strādāts pie lidojumu uzsākšanas uz ASV; Rīgas pašvaldība plāno aizliegt azartspēles teju visā pilsētā; liek pārtraukt konkursu par Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku biļešu tirdzniecību; stājušās spēkā prasības Mākslīgā intelekta regulā; pirktākais elektroauto; ASV pārtikas tirgotājam nozagti 100 000 olu – putnu gripa būtiski cēlusi to cenas; bankas nevar piemērot negatīvas procentlikmes, lēmusi Vācijas augstākā tiesa.