"TechChill" prezentāciju konkursā uzvaras laurus plūc latvieši

Jaunuzņēmumu un tehnoloģiju konkursa "TechChill" finālā visas investīciju iespējas par kopējo vērtību 610 000 eiro un arī kopienas balva 10 000 eiro šogad tika jaunuzņēmumiem no Latvijas, portālu "Delfi" informēja Ieva Treija.

Finansiāli lielāko investīciju iespēju - 250 000 eiro - no iespējkapitāla fonda "BAD.Ideas Fund" saņēma Latvijas jaunuzņēmums "Theo", kas, pašu vārdiem, piedāvā pasaulē pirmo t.s. "plug & play" biznesa informācijas konteksta pārvaldības platformu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Jaunuzņēmums saņēma arī iespējkapitāla fonda "Firstpick" sarūpēto 100 000 eiro investīciju iespēju, kas nozīmē - ja abas puses vienosies par nosacījumiem, tad iespējkapitāla fonds investēs jaunuzņēmumā minēto summu.

Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls (LatBan) savu balvu - 100 000 eiro investīciju iespēju - sadalīja divās daļās. 50 000 eiro tika jaunuzņēmumam "Tournated", kas piedāvā "Shopify" platformas alternatīvu sporta organizācijām savu saimniecību pārvaldīšanai. 50 000 no LatBan tika arī "AdsMom" - programmatūras platforma uzņēmumiem, kas analizē globālās reklāmu bibliotēkas, lai uzlabotu reklāmu veiktspēju. "AdsMom" saņēma arī "TechChill" kopienas balvu - 10 000 eiro. Tā tiek iemaksāta ieguvēja bankas kontā, un par šīs naudas izlietojumu jaunuzņēmumam nav jāatskaitās. Kopienas balvu šogad kopīgi nodrošina uzņēmumi "eazyBI", "Mintos", "Weby VC" kā arī akselerators "Plug & Play" un uzņēmējs Armands Broks.

No visiem 10 finālistiem tika īpaši izcelts arī zinātņietilpīgais jaunuzņēmums "Protium Tech", kas ir radījis augstas efektivitātes risinājumu ūdeņraža ražošanas izmaksu samazināšanai. Šis jaunuzņēmums saņēma investīciju iespēju 100 000 eiro apmērā no iespējkapitāla fonda "Depo Ventures" un 60 000 eiro no akseleratora "Beamline".