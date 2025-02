Brauciens ar vilcienu maršrutā Tallina-Viļņa kļūst ērtāks un pieejamāks

No pirmdienas, 10. februāra, AS "Pasažieru vilciens" (darbojas ar zīmolu "Vivi") pasažieru pārvadājumus no Rīgas uz Valgu un atpakaļ nodrošinās ar no Lietuvas pārvadātāja "LTG Link" nomātu "PESA 730 ML" tipa dīzeļvilcienu, tādējādi pasažieriem pārvadājumi šajā posmā tiks padarīti komfortablāki.

Tāpat pilna maršruta ietvaros tiks samazināts arī pārsēšanās reižu skaits, saglabājot pārsēšanos tikai Valgā.

Augstāku komforta līmeni nodrošinās vilciena salona iekārtojums, galdiņi un pieejamais pakalpojumu klāsts, paredzot iespēju brauciena laikā iegādāties arī uzkodas un atspirdzinošos dzērienus, informē AS "Pasažieru vilciens".

Tāpat no "LTG Link" nomātais dīzeļvilciens būs ar zemo grīdu, padarot pasažieriem ērtāku iekāpšanu un izkāpšanu no vilciena vietās, kur vēl nav veikta pasažieru platformu modernizācija, kā arī nodrošinot iekāpšanu un izkāpšanu no vilciena vienā līmenī no paaugstinātajām pasažieru platformām Zemitānos, Cēsīs un Valgā. Ņemot vērā vilcienā iebūvētās uzbrauktuves, ērtāki pārvadājumi tiks nodrošināti arī personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā.

Šis pats sastāvs veiks pārvadājumus arī līdz Viļņai, tāpēc turpmāk pasažieriem, kuri izvēlēsies pārrobežu braucienus, Rīgā pārsēšanās vairs nebūs jāveic.

Jāatgādina, ka gada sākumā tika izveidots vilcienu satiksmes savienojums starp Viļņu, Rīgu un Tallinu. Sadarbībā ar Lietuvas pārvadātāju AS "Pasažieru vilciens" spēris nākamo soli, pilnveidojot pārvadājumus posmā Rīga – Valga, kurus turpinās nodrošināt "Vivi", tikai ar modernāku, no "LTG Link" nomātu dīzeļvilcienu. Savienojuma pilnveides ietvaros braucieniem atsevišķos posmos samazināta arī biļetes cena.

Ņemot vērā nodrošinātā papildu servisa līmeni, reisiem, kas tiks izpildīti ar "PESA 730 ML" vilcienu, tiks piemērota papildu maksa 1,00 eiro apmērā. Vienlaikus ar 10. februāri tiks ieviesti papildu reisi darba dienās, bet no pagājušā gada beigām līdz ar jaunā ziemas grafika stāšanos spēkā jau ieviesti papildu reisi brīvdienās, kad pasažieru pieprasījums ir vislielākais, līdz ar to pasažieriem tiks saglabāta iespēja veikt braucienus posmā Rīga – Valga arī par esošo maksu.

Saskaņā ar apstiprināto vilcienu kustības sarakstu pārvadātāja "LTG Link" nodrošinātā ikdienas dīzeļvilciena Viļņa (07.05) – Rīga (11.04) operēšanu Rīgas Centrālajā stacijā ar savu vilciena salona apkalpojošo personālu pārņems "Vivi", veicot pārvadājumus posmā Rīga (11.16) – Valga (13.51), kur pasažieriem tiks nodrošināta pārsēšanās Igaunijas pārvadātāja "Elron" dīzeļvilcienā, turpinot braucienu posmā Valga (14.10) – Tallina (17.34). Savukārt virzienā no Tallinas uz Viļņu "Elron" nodrošinātais ikdienas dīzeļvilciens Tallina (10.25) – Valga (13.49) tiks pielāgots "Vivi" operētā "PESA 730 ML" tipa dīzeļvilciena reisam Valga (14.11) – Rīga (16.37), kura operēšanu Rīgas Centrālajā stacijā pārņems Lietuvas pārvadātājs "LTG Link", turpinot pārvadājumus posmā Rīga (16.55) – Viļņa (21.03).

Vilcienu satiksmes savienojums Viļņa – Rīga – Tallina paredz šādas pieturas:

• Lietuvas teritorijā – Viļņa, Kaišiadorys, Jonava, Kėdainiai, Radvilškis, Šiauliai, Joniškis;

• Latvijas teritorijā – Jelgava, Rīga, Zemitāni, Jugla, Garkalne (virzienā uz Viļņu) Inčukalns, Sigulda, Līgatne, Ieriķi (virzienā uz Tallinu), Cēsis, Lode, Valmiera, Strenči, Lugaži;

• Igaunijas teritorijā – Valga, Elva, Tartu, Jõgeva, Tamsalu, Tapa, Ülemiste, Kitseküla, Tallina.

Tāpat no 10. februāra ieviesta vienotā starptautiskā tranzīta biļete tiem reisiem, kur iesaistīts vairāk nekā viens pārvadātājs. Savukārt biļetes braucieniem, kurus nodrošinās viens pārvadātājs, varēs iegādāties tikai konkrētā pārvadātāja biļešu tirdzniecības sistēmā, kā arī citu partneru biļešu tirdzniecības platformās. Ieviešot tranzīta biļetes formātu, atsevišķos maršrutos samazinātas arī biļetes cenas. Piemēram, biļete braucienam no Viļņas uz Tallinu izmaksā 39 eiro, no Viļņas uz Cēsīm – 24 eiro, no Rīgas uz Tartu – 14,10 eiro, bet no Rīgas uz Tallinu – 30,50 eiro.

Vienotās tranzīta biļetes šobrīd var iegādāties, izmantojot Lietuvas pārvadātāja "LTG Link" digitālos pārdošanas kanālus – tīmekļvietni, mobilo lietotni un "Google Maps" platformu, savukārt drīzumā tranzīta biļetes būs pieejamas arī Igaunijas pārvadātāja "Elron" e-biļešu tirdzniecības vietās.

