Pēc Latvijas atvienošanās no Krievijas energosistēmas infrastruktūru demontēs

Pagājušajā nedēļas nogalē, no 8. februāra līdz 9. februārim, Baltijas valstis veiksmīgi atvienojās no Krievijas apvienotās energosistēmas jeb tā dēvētā BRELL loka un pievienojās kopējam Eiropas energotīklam. Infrastruktūru, kas savienoja Latvijas elektrotīklu ar Krievijas, drīzumā demontēs.

Sestdien Baltijas valstis, sākot no dienvidu puses, atslēdzās no Krievijas tīkla. Vispirms Lietuva atvienojās no Krievijas un Baltkrievijas, pēc tam no Krievijas tīkla atvienojās Latvija un tad – Igaunija.