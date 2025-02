"Ryanair" pārsteidza, atceļot reisus no Tallinas uz sešiem galamērķiem. Nebūs arī divu reisu no Rīgas

Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair" pārtraukusi biļešu pārdošanu un likusi punktu reisiem no Igaunijas galvaspilsētas Tallinas uz sešiem galamērķiem šajā vasaras lidojumu sezonā, kas nepatīkami pārsteidzis kaimiņvalsts iedzīvotājus. Jāņem vērā, ka "Ryanair" atteikusies no diviem reisiem arī no Latvijas, "Delfi Bizness" apstiprināja Rīgas lidostas pārstāve Ilze Salna.