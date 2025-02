Policija izmeklē iespējamu naudas izkrāpšanu no "Latvijas pasta"

Valsts policija izmeklē iespējamu naudas izkrāpšanu no VAS "Latvijas pasts " pirms vairākiem gadiem, kad uzņēmuma valdi vadīja Mārcis Vilcāns, vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".

Vilcāns janvārī tika uz pieciem gadiem ievēlēts AS "Pasažieru vilciens" padomē, taču šonedēļ, raidījuma sižeta tapšanas laikā, viņš esot iesniedzis atlūgumu.

Policijas izmeklētajā lietā figurējot aizdomas un ierakstītas sarunas, no kurām izriet, ka viens no "Latvijas pasta" ilggadējiem sadarbības partneriem SIA " Transport Partners" izrakstījis nepamatotus rēķinus par braucieniem, kurus "Latvijas pasts" nav pasūtījis. Dažos mēnešos "Transport Partners" no "Latvijas pasta" esot nelikumīgi ieguvis vairāk nekā 60 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.