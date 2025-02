Janvārī Latvijā saražoti 95% no valstī nepieciešamās elektroenerģijas; brīdina par "EstLink 2" bojājuma ietekmi

Vairāk nekā divas reizes pieaugot ģenerācijai Daugavas hidroelektrostacijās, kā arī par 57% palielinoties elektroenerģijas ražošanai dabasgāzes elektrostacijās, janvārī Latvijā saražotas 622 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas jeb 95% no valstī patērētā apjoma, informē AS "Augstsprieguma tīkls".

Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, importētās elektroenerģijas apjoms Baltijas valstīs kopumā samazinājās par 31%. Elektroenerģijas importa apjoms no Zviedrijas samazinājās par 5% un no Somijas par 61%, ko galvenokārt ietekmēja Somijas - Igaunijas starpvalstu starpsavienojuma "EstLink-2" atslēgums, kura remontdarbi turpināsies līdz šā gada 1. augustam. Elektroenerģijas importa kritums no Ziemeļvalstīm tika kompensēts galvenokārt ar ģenerācijas pieaugumu 68% apmērā Latvijā, daļēji arī ar elektroenerģijas importa pieaugumu no Polijas par 36,4% un ražošanas pieaugumu par 9% Lietuvā.