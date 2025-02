Olu un olu produktu ražotājs "Balticovo" valdi papildina ar dāmām

A/S "Balticovo" ir viens no vadošajiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem Ziemeļeiropā, kas nodarbojas ar olu un olu produktu ražošanu. Dibināts 1972. gadā, A/S "Balticovo" ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums un viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā, pērn valsts budžetā iemaksājot 7,7 milonus eiro. 2024. gadā uzņēmums strādāja ar 112 miljonu eiro apgrozījumu.