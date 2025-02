Min termiņus, kad varētu sākt būvēt "Norsaf" ilgtspējīgās aviācijas degvielas ražotni Liepājā

Atšķirībā no virknes citu SAF ražotņu, kur SAF tiek ražota no izmantotām eļļām vai taukiem, vai arī no rapša eļļas vai citiem lauksaimniecības produktiem, Liepājā ir plānots SAF ražot arī no nebioloģiskas izcelsmes sastāvdaļām – zaļā ūdeņraža, savāktā CO2 un spirtiem, un tam tiks izmantotas ASV kompānijas KBR tehnoloģijas. No "Norsaf" ražotā puse varētu būt no bioloģiskām, puse no sintētiskām izejvielām.