Līdz februāra beigām pārejot uz neto norēķinu sistēmu, par uzkrājumu iespējams saņemt atlīdzību

Latvijā ir ap 23 tūkstošiem elektroenerģijas lietotāju, kas ražo elektroenerģiju no atjaunīgiem energoresursiem savam pašpatēriņam. No tiem 95% ir mājsaimniecību, informē Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) pārstāvji.

Atbilstoši, beidzoties elastīgajam risinājumam, kas nostiprināts Elektroenerģijas tirgus likumā, mājsaimniecību (kuras izmanto neto uzskaites sistēmu) saražotās elektroenerģijas pārpalikums, ar šā gada 1. martu tiks dzēsts un saražotās elektroenerģijas uzkrāšana tiks atsākta no jauna. Ja ir skaidrs, ka uzkrājums netiks iztērēts, mājsaimniecībām ir iespēja līdz šā gada 28. februārim pāriet uz neto norēķinu sistēmu un savu elektroenerģijas uzkrājumu pārvērst finansiālā izteiksmē, kas nepārsniedz 600 eiro.

Pirms lēmuma pieņemšanas KEM aicina rūpīgi izvērtēt neto sistēmas maiņu, jo atgriešanās neto uzskaites sistēmā pēc tam vairs nebūs iespējama. AS "Sadales tīkls" tīmekļvietnē" ir pieejama arī papildu informācija par pieslēguma u.c. izmaiņu ietekmi uz dalību neto uzskaites sistēmā.

Jau ziņots, ka no 2024. gada 1. gada maija Latvijā darbojas jauna neto norēķinu sistēma mājsaimniecību un juridiskajiem lietotājiem, kas ražo elektroenerģiju pašpatēriņam no atjaunīgajiem resursiem, piemēram, uzstādot saules paneļus, un pārpalikumu nodod elektroenerģijas tirgotājam. Plašāk par to: Būtiskas izmaiņas elektroenerģijas uzskaitē un izmantošanā – kas jāņem vērā.