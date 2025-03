Kas izdevīgāk? Kādas ir elektroauto un iekšdedzes dzinēja auto piecu gadu izmaksas

Elektriskie auto darba vajadzībām ir kā "karsts kartupelis" – no vienas puses, tie var sniegt konkurences priekšrocību, īpaši zaļo publisko iepirkumu gadījumā, taču, no otras puses, ir daudz jautājumu un neskaidrību – vai ieguldījums atmaksāsies, kā aprēķināt izmaksas, it sevišķi uzturēšanas izdevumus?

Elektroauto ir atbrīvoti no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa, kas tautā dēvēts arī kā ceļa nodoklis. Savukārt iekšdedzes dzinēja automobiļiem tas var sasniegt pat 831 eiro gadā jeb 4155 eiro piecos gados. Ceļa nodokļa apmēru ietekmē transportlīdzekļa veids, izmantošanas mērķis, motora tilpums, jauda, CO 2 emisijas, pilnā masa un asu skaits.

Akcīzes nodoklis gan nav tieši jāsedz auto īpašniekiem, taču tas ietekmē degvielas cenas kopumā. Turklāt no 2025. gada janvāra stājās spēkā jauna, augstāka nodokļa likme un no 2026. gada 1. janvāra tā tiks vēl paaugstināta – benzīnam par 23 eiro/1000 l, dīzeļdegvielai par 26,50 eiro/1000 l. Biodīzeļdegvielai likme nemainīsies, bet dabasgāzei tā būs fiksēta – 13,45 eiro/MWh un "de minimis" atbalsts vairs nebūs spēkā.

To visu ņemot vērā, piecos gados par iekšdedzes auto vien akcīzes nodoklī, atbilstoši pašreizējai likmei, var nākties samaksāt no 203,28 līdz pat 3724 eiro, kamēr par elektroauto – ne centa.

Papildus akcīzes nodokļa atvieglojumiem dabasgāzei, no 2024. gada novembra uzņēmumi, pašvaldības un valsts iestādes var pretendēt uz Klimata un enerģētikas ministrijas finansējumu elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras iegādei un izbūvei Latvijā. Atbalsts paredz līdz 5000 eiro vieglā pasažieru elektroauto iegādei, līdz 7500 eiro vieglā elektriskā komercauto iegādei un līdz 15 000 eiro elektriskā mikroautobusa iegādei.

Balstoties uz dažādu auto tirgotāju piedāvājumu Latvijā, vidējās klases jaunu automobiļu ar iekšdedzes dzinēju cenas svārstās no 23 000 līdz 35 000 eiro, bet mazlietotu – no 15 000 līdz 25 000 eiro. Savukārt jauni vidējās klases elektroauto maksā no 43 000 līdz 55 000, bet mazlietoti – no 35 000 līdz 48 000 eiro.