"Ryanair" vadītājs min, par cik šovasar varētu augt aviobiļešu cenas

Tāpat O’Līrijs atklājis, ka "Ryanair" vēlas atkal strādāt Ukrainā, un lidojumus varētu atsākt sešu nedēļu laikā pēc pamiera noslēgšanas. Kompānija vēlētos atklāt 6-8 maršrutus no Ukrainas uz Poliju, pāris gadu laikā kopš gaisa telpas atvēršanas pārvadājot 2-5 miljonus pasažieru.

Tāpat "Ryanair" paziņoja, ka šovasar plāno piedāvāt 24 jaunus maršrutus no Polijas.

Jau ziņots, ka "Ryanair" pārtraukusi biļešu pārdošanu un likusi punktu reisiem no Igaunijas galvaspilsētas Tallinas uz sešiem galamērķiem šajā vasaras lidojumu sezonā, kas nepatīkami pārsteidzis kaimiņvalsts iedzīvotājus. Jāņem vērā, ka "Ryanair" atteikusies no diviem reisiem arī no Latvijas, "Delfi Bizness" apstiprināja Rīgas lidostas pārstāve Ilze Salna.