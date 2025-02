Dzērienu ražotājam "Cēsu alus" jau iecelta jauna valdes priekšsēdētāja

Par AS "Cēsu alus " jauno valdes priekšsēdētāju iecelta Dita Sloka, liecina "Lursoft IT" pieejamā informācija.

Uzņēmuma mājas lapā publiskotā informācija rāda, ka Sloka kopš 2009. gada bijusi AS "Cēsu alus " Finanšu un IT daļas vadītāja, kā arī laika periodā no 2016. gada oktobra līdz 2022. gada martam pildījusi loģistikas daļas vadītājas pienākumus.

Kā vēstīts, AS "Cēsu alus " valdes priekšsēdētāja krēsls atbrīvojās, kad amatu atstāja ilggadējā uzņēmuma vadītāja Eva Sietiņsone. "Lursoft IT" izziņas datos redzams, ka Sietiņsone alus ražošanas uzņēmuma valdes priekšsēdētājas amatu ieņēma kopš 2004. gada, bet vēl pirms tam pildīja arī uzņēmuma valdes priekšsēdētāja vietnieces pienākumus.

"Lursoft Klientu portfelis" norāda, ka līdz ar iecelšanu par AS "Cēsu alus" valdes priekšsēdētāju, Sloka kļuvusi arī par AS "Cēsu alus" piederošā SIA "Piebalgas alus" valdes locekli.

AS "Cēsu alus" apgrozījums 2023. gadā pieaudzis līdz 102,2 miljoniem eiro, liecina "Lursoft IT" pieejamā informācija. Salīdzinot ar gadu iepriekš, aizpērn alus ražotāja apgrozījums palielinājies par 12,03%. 2023. gadu AS "Cēsu alus" noslēdzis ar 3,4 miljonu eiro peļņu pēc nodokļu nomaksas (+18,4% pret 2022. gadu). "Lursoft IT" dati rāda, ka 2023. gadā nodokļos valsts kopbudžetā uzņēmums samaksājis 43,56 miljonus eiro.