"CityBee" un "Bolt Drive" apvieno spēkus cīņā pret tiem, kas neievēro noteikumus

Transportlīdzekļu koplietošanas uzņēmumi "CityBee " un "Bolt Drive" ir sākuši sadarbību, lai izskaustu gadījumus, kad vairāki braucēji izmanto vienu un to pašu lietotāja kontu. Uzņēmumi atgādina, ka šāda rīcība ir nelegāla un ne tikai apdraud satiksmes drošību, bet arī var novest pie ievērojamiem naudas sodiem.

Lai gan tas ir skaidri izklāstīts auto koplietošanas noteikumos un nosacījumos, ne visi klienti, kuri dalās ar saviem kontiem, apzinās, ka tas ir nelegāli un pie kādām sekām tas var novest. Gadījumi, ka vienu un to pašu lietotāja profilu ļaunprātīgos nolūkos vai nejauši izmanto vairāki cilvēki, ir dažādi – 30% fiksēto gadījumu vienu kontu izmanto draugi, 15% gadījumu tie ir dzīvesbiedri, vēl 15% gadījumu šāda situācija novērojama ģimenes locekļu vidū, bet lietotāja konts ir nozagts vai pārdots 10% gadījumu.

Pagājušajā gadā Latvijā fiksēti vairāk nekā 100 kontu dalīšanās pārkāpumi. Kārdinājumam neatļauti nokļūt pie automašīnas stūres mēdz ļauties tieši jaunieši, kuriem pašiem savas autovadītāja apliecības vēl nemaz nav – lielākā daļa soda naudu bijis jāmaksā personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem.

Nulles tolerance

"Latvijā lietotāju kontu koplietošanas problēma ir īpaši izplatīta. Lai ar to cīnītos, mēs sadarbojamies ar policiju – mūsu darbinieki mēdz pat piedalīties policijas reidos. Tā kā lielāko daļu pārkāpumu veic jaunieši, no šī gada janvāra esam lēmuši, ka "CityBee" automašīnas būs pieejamas tikai no 19 gadu vecuma.