"airBaltic" palielina lidojumu biežumu uz Amsterdamu

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic " no 2025. gada 30. marta palielinās lidojumu biežumu uz Amsterdamu no visām Baltijas valstu galvaspilsētām – Rīgas, Tallinas un Viļņas, liecina tās sniegtā informācija.

Sākot no 30. marta, "airBaltic" veiks trīs lidojumus dienā no Rīgas uz Amsterdamu, divus lidojumus dienā no Tallinas uz Amsterdamu, kā arī divus lidojumus dienā no Viļņas uz Amsterdamu.