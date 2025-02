Nākamgad atkal varētu mainīties "Latvijas pasta" pakalpojumu tarifi

"Pēdējo trīs gadu laikā inflācija apsteidza produktivitāti, īpaši loģistikas nozarē, kur bija milzīgs sadārdzinājums visiem resursiem. To mums daļēji izdevās kompensēt, bet, protams, ne visu. Mūsu pienākums, nodrošinot universālo pasta pakalpojumu (UPP), ir piemērot izmaksas, kādas uzņēmumam ir, tāpēc arī pērn bija nepieciešama tarifu pārskatīšana, turklāt iepriekš tarifi netika mainīti divus gadus," skaidroja Rudzītis.

Viņš atzīmēja, ka Latvijā 85% no vēstulēm sūta pašvaldības un valsts iestādes, un tikai 15% sūta fiziskas personas.

Vienkāršas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšanas maksa no šā gada 1.janvāra pieauga par 39,4% - no 1,65 eiro līdz 2,3 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Vienlaikus ierakstītas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana no šī gada maksā 4,35 eiro, bet apdrošinātas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana - 4,5 eiro.